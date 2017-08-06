Ізраїль вирішив припинити мовлення катарського телеканалу Al Jazeera

Ізраїль збирається закрити корпункти катарського телеканалу Al Jazeera і припинити його мовлення в країні.

Як передає Deutsche Welle, міністр зв'язку Ізраїлю Аюб Кара заявив сьогодні про намір ініціювати відкликання акредитацій та доволів на роботу в журналістів Al Jazeera, а також звернутися до кабельних та супутникових операторів, щоб ті припинили транслювати англо- та арабськомовну версію каналу.

Міністр звинуватив Al Jazeera в тому, що канал є "інструментом" "Ісламської держави", шиїтського Ірану та його союзника ліванської "Хезболли", а також палестинського руху ХАМАС. Він також зазначив, що такі країни, як Саудівська Аравія та Єгипет "дійшли висновку, що Al Jazeera закликає до тероризму та релігійного екстремізму".

В Al Jazeera заявили про те, що засмучені рішенням влади Ізраїлю та вживатимуть відповідних юридичних кроків.

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"Al Jazeera висловлює жаль з приводу таких дій держави, яку називають єдиною демократичною на Близькому Сході, та вважає їх небезпечними", - зазначив представник телеканалу. Він також висловив здивування, що ізраїльський міністр для виправдання таких дій послався на рішення Саудівської Аравії та Єгипту.

Раніше прем'єр-міністр Ізраїля Біньямін Нетаньяху звинуватив телеканал Al Jazeera в підбурюванні до насильства поблизу Храмової гори і заявив про намір домогтися закриття його корпункту в Єрусалимі.

Нагадаємо, закриття телеканалу Al Jazeera було серед пунктів вимог арабських країн щодо припинення блокади Катару.