Потужний вибух біля Дамаска: авіація Ізраїлю атакувала збройний склад "Хезболли"

Військово-повітряні сили Ізраїлю завдали ударів по збройному складу угруповання "Хезболла" в районі аеропорту Дамаска (Сирія), передає РБК-Україна з посиланням на джерело Reuters у регіональній розвідці.

Повідомляється, що ізраїльська авіація завдала удару по збройному складу "Хезболли", до якого Іран - головний регіональний союзник президента Сирії Башара Асада - регулярно постачає озброєння.

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Як відомо, "Хезболла" очолює формування бійців з Ірану, які беруть участь у бойових діях проти сирійських повстанців. За даними представників угрупування, в результаті ударів загиблих і постраждалих немає.

Як повідомляв УНІАН, раніше очевидці повідомили про вибухи в районі міжнародного аеропорту. За їх словами, вибух був чутний в Дамаску за 30 кілометрів від місця події.