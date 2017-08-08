200 днів в Білому домі: рейтинг Трампа встановив антирекорд

Число американців, незадоволених роботою Дональда Трампа на посту президента США, зросла до 56%. Про це свідчать результати опитування служби SSRS, передає CNN.

Кількість незадоволених роботою Трампа зросла до найвищого рівня з початку його терміну. Роботу Трампа на посаді президента схвалюють 38% опитаних, у той час як 58% громадян не підтримують політику глави держави.

Читайте такожТрамп розповів про свою роботу під час відпустки, поки в Білому домі йде ремонт

Як повідомляв УНІАН, раніше Трамп заявив, що відносини США з Росією перебувають на як ніколи низькому і небезпечному рівні. Президент США звинуватив у цьому Конгрес.