Трамп: наші відносини з Росією знаходяться на як ніколи низькому і небезпечному рівні

Президент США Дональд Трамп звинувачує Конгрес у погіршенні відносин з Росією, викликаному новими американськими санкціями.

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"Наші відносини з Росією перебувають як ніколи на низькому і дуже небезпечному рівні. Ви можете подякувати Конгресу, тим же людям, які навіть не можуть дати нам охорону здоров'я (тут, імовірно, йдеться про труднощі у президента США зі скасуванням закону "Про доступну охорону здоров'я" Obamacare)!", - написав Трамп у "Твіттері".

Our relationship with Russia is at an all-time & very dangerous low. You can thank Congress, the same people that can't even give us HCare! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 3, 2017

Як повідомляв УНІАН, 2 серпня президент США Дональд Трамп підписав закон про нові санкції щодо Росії.

Документ законодавчо закріплює діючі санкції проти Росії, створює механізм обов'язкового погодження з Конгресом США можливого рішення президента США щодо ослаблення антиросійських санкцій, а також передбачає можливість введення санкцій проти державних підприємств РФ, що здійснюють операції у металургійній та гірничодобувній галузях і на залізничному транспорті.

У зв'язку з цим в Європейській комісії зазначили, що при застосуванні будь-яких санкцій повинні бути враховані європейські інтереси. У разі, якщо цього не станеться, президент ЄК Жан-Клод Юнкер залишає за собою право вжити адекватних заходів. Також якщо американські санкції поставлять у невигідне становище компанії Євросоюзу, які торгують з Росією в енергетичному секторі, ЄС готовий протягом декількох днів зробити відповідні кроки.

У той же час Юнкер висловив задоволення у зв'язку з тим, що «в принципі законопроект був пом'якшений після того, як ЄС висловив свою стурбованість».

За словами Юнкера, у Конгресі США також переконані, що санкції будуть застосовані тільки після того, як пройдуть консультації з союзними країнами.

Нагадаємо, раніше 98 із 100 членів Сенату США проголосували за новий пакет санкцій відносно Росії, Ірану і КНДР. Нові санкції передбачають штрафні заходи, в тому числі і для європейських компаній, які, зокрема, будуть співпрацювати з російським "Газпромом" в реалізації газопроводу "Північний потік-2".