У Швеції бабця переплутала педалі в авто та в'їхала у натовп, є постраждалі
В результаті наїзду до лікарні із важкими травмами доставили трьох осіб.
У Стокгольмі бабуся на авто в’їхала у натовп людей, переплутавши педалі. Про це повідомляє шведське видання Expressen.
Повідомляється, що в результаті наїзду до лікарні із важкими травмами доставили трьох осіб.
Поліція повідомляє, що бабусі близько 85 років.
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«Це літня дама, яка народилася в 1933 році, яка натиснула на неправильну педаль і наїхала на трьох людей. Це не терористичний акт або щось в цьому роді », - сказав один із поліцейських.
Поліція почала розслідування грубої недбалості під час руху.
Як повідомляв УНІАН раніше, автофургон врізався в натовп людей в одному з районів Лос-Анджелеса (штат Каліфорнія). За його даними, машина виїхала в районі Мід-Уілшир на тротуар, по якому прогулювалися пішоходи.