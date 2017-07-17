У Венесуелі в ході організованого опозицією "народного" референдуму застрелили 2 осіб

У Венесуелі у неділю проходить організований опозицією неофіційний референдум про ставлення до наміру президента Ніколаса Мадуро провести 30 липня вибори асамблеї, якій буде доручено розробити проект нової Конституції країни.

Як заявили представники опозиції, ще до відкриття виборчих дільниць о 7-й ранку до них вишикувалися черги з десятків людей. Дільниці мають закритися о 16-й годині, але продовжать роботу, якщо своєї черги чекатимуть виборці, які не встигли проголосувати, повідомляє "Голос Америки".

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Волонтери та делегати працювали у наметах і за столами на десятках тисяч дільниць для голосування по всій країні.

За словами голови муніципалітету Сукре Карлос Окаріс з опозиційного альянсу "Блок демократичної єдності", під час народного референдуму вбили двоє людей, ще четверо поранені, передає Reuters.

Зокрема, озброєні люди напали на дільницю для голосування в одному з районів Каракаса. "За неофіційними даними, чотири людини були серйозно поранені. Двоє людей, ймовірно, загинули", - сказав Окаріс. За його словами, усього під час голосування зафіксовано 273 інциденти.

Мадуро назвав голосування незаконним, і його прихильники бойкотують його. Але опозиція наполягає на тому, що проведення референдуму виправдано.

Голосування може ще більше посилити тиск на Мадуро з тим, аби він пішов у відставку. Президент піддається все більш різкій критиці на тлі багатомісячних насильницьких протестів проти дефіциту продовольства і високої інфляції.

Як повідомляв УНІАН, акції протесту у Венесуелі тривають з початку квітня. Вони почалися після рішення Верховного суду, яке серйозно обмежило владу опозиційної Національної асамблеї. Рішення згодом було скасовано, проте прихильники опозиції вийшли на вулиці з вимогою відставки членів суду. Також демонстранти вимагають проведення дострокових виборів і звільнення з в'язниці лідерів опозиції.

У ході сутичок з початку квітня загинули, щонайменше, 90 осіб, включаючи демонстрантів, співробітників сил безпеки і прихильників Мадуро.