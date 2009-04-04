Туреччина провалила вибори генсека НАТО

Вибори нового генерального секретаря НАТО не відбулися, оскільки прем`єр-міністр Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган висловив серйозний сумнів в доцільності обрання на цю посаду свого данського колеги Андерса Фога Расмуссена, передає РосБізнесКонсалтинг з посиланням на Бі-бі-сі.

Турецький прем`єр заявив, що його не влаштовує імідж, який А.Ф.Расмуссен має в мусульманському середовищі. Йдеться про історію з публікацією в данській газеті карикатур на пророка Мухаммеда в 2006 р., після якої по всьому мусульманському світу пройшла хвиля протестів.

Турецький прем`єр запропонував своїм колегам з Північноатлантичного блоку підшукати іншу кандидатуру на посаду генсека. В результаті обговорення питання про нового лідера вирішили відкласти.

Раніше на саміті Північноатлантичного альянсу, який проходить у Баден-Бадені, кандидатуру А.Ф.Расмуссена підтримали делегації кількох європейських країн і США.

Серед інших кандидатів на посаду генерального секретаря НАТО раніше називалися міністр закордонних справ Польщі Радослав Сикорський і міністр оборони Канади Пітер Маккей.