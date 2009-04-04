Щонайменше 13 людей загинули від авіаударів США по Пакістану

Щонайменше 13 осіб загинули в результаті декількох авіаударів ВПС США по району Датта-Кхел, який межує з Афганістаном, у пакистанській провінції Північний Вазірістан.

Як передає Лєнта.Ru, ударів було завдано близько 3.00 суботи за місцевим часом (02:00 мск), за припущеннями, по базах бойовиків руху "Талібан" і "Аль-Каїди".

Особи загиблих поки що не встановлено. За словами пакистанських властей, з 13 осіб не менш як десять були бойовиками.

Агентство нагадує, що в результаті останнього авіаудару в Північному Вазірістані 1 квітня загинули 12 осіб. А загалом із серпня 2008 року за допомогою безпілотних літаків США завдали більш як 30 авіаударів по бойовиках "Талібану", знищивши не менш як 300 осіб. Тим часом влада Пакистану проти цієї тактики, оскільки під час нальотів гинуть мирні громадяни країни.