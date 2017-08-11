Сподіваюся на повне розуміння моїх слів у Пхеньяні - Трамп

Президент США Дональд Трамп висловив надію на те, що Північна Корея «повністю розуміє» серйозність його слів, передає Reuters.

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«Я сподіваюся, що вони повністю розуміють те, що я сказав... Ці слова дуже легко зрозуміти», — сказав Трамп журналістам у своєму гольф-клубі в Нью-Джерсі.

Раніше Трамп заявив, що його слова про те, що Пхеньян чекає «вогонь і лють» з боку Вашингтона у випадку, якщо КНДР продовжить загрожувати Сполученими Штатами, були недостатньо жорсткими.