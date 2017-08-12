Японія розгорнула комплекси ПРО для перехоплення північнокорейських ракет

В Японії привели в стан готовності американські системи протиракетної оборони (ПРО) Patriot PAC-3 з метою перехоплення північнокорейських ракет у разі їх запуску в напрямку тихоокеанського острова Гуам, що належить США. Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на японський громадський телеканал NHK.

Комплекси ПРО були розгорнуті на заході країни в префектурах Сімане, Хіросіма і Коті.

Через територію цих префектур пролягатиме траєкторія балістичних ракет у тому разі, якщо керівництво КНДР випустить їх у бік острова Гуам, на якому розташована американська військова база. Крім того, в Японське море направлено есмінець, оснащений американською корабельною системою "Іджис", яка здатна приймати і обробляти інформацію про запуск балістичних ракет.

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Тим часом адміністрація Гуама, пишуть американські ЗМІ, оприлюднила рекомендації населенню острова на випадок ядерної атаки КНДР. За відомостями газети Washington Post, жителям острова рекомендується "не дивитися на спалах або кулеподібну блискавку", щоб не осліпнути. У правилах повідомляється, де острів'яни можуть сховатися в разі небезпеки, а також вказується, що деякі радіоактивні частинки можуть накопичуватися на одязі, шкірі та волоссі. Одночасно адміністрація Гуама підкреслила, що острів достатньо захищений від ракетних ударів КНДР.

Про секретні переговори Вашингтона і Пхеньяна, що ведуться вже кілька місяців, стало відомо напередодні. Спецпредставник держдепартаменту США стосовно КНДР Джозеф Юн і високопоставлений дипломат з місії КНДР в ООН Пак Сон Іль використовують так званий "нью-йоркський канал" для обміну інформацією. Повідомляється, що Джозеф Юн є єдиним американським дипломатом, який має вихід на північнокорейських колег.

Того ж дня президент США Дональд Трамп заявив про готовність Вашингтона діяти військовими методами в конфлікті з Північною Кореєю. А 8 серпня американський президент попередив Пхеньян, що США дадуть відповідь "вогнем і люттю, яких світ ніколи раніше не бачив", у разі нових загроз з Північної Кореї. Через лічені години після цього командування збройних сил КНДР оприлюднило заяву про підготовку плану ракетного удару по військовій авіабазі Сполучених Штатів на острові Гуам.