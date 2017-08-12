У Данії винахідника підводного човна підозрюють у вбивстві журналістки

Суд у Копенгагені розпорядився арештувати данського винахідника, який створив найбільший в світі приватний підводний човен, за підозрою в ненавмисному вбивстві шведської журналістки. Про це повідомляє Русская служба ВВС.

Вона перебувала на борту субмарини перед тим, як та затонула. Петер Мадсен заявляє, що висадив журналістку на одному з островів в околицях Копенгагена перед катастрофою судна.

Читайте такожУ Норвегії 15-річна дівчина напала з ножем на відвідувачів торгового центру, є загиблий і постраждалі

Партнер журналістки підняв тривогу рано вранці п'ятниці. Вона була єдиним пасажиром на борту підводного човна "Наутілус" в цій подорожі.

Приблизно в цей же час субмарина пішла на дно, але Мадсена врятували. Він сам пояснює подію тим, що "невелика проблема у баластному резервуарі призвела до великої аварії", через яку судно затонуло.

"Наутілус" затонув за 30 секунд, я не зміг закрити люки, не зміг нічого зробити, - розповів Медсен. - Хоч це добре, інакше я б залишився всередині".

Поліції поки не вдалося обстежити затонуле судно. Субмарина лежить на дні бухти Кезі на півдні Копенгагена.

Друзі зниклої жінки розповіли, що її ім'я - Кім Уолл, їй було 30 років, вона працювала в Нью-Йорку журналістом-фрілансером і писала для New York Times, Guardian і журналу Vice.

Поліція шукає свідків і записи камер, щоб встановити, чи дійсно Мадсен висадив жінку.

Уолл писала матеріал про Петера Мадсене і його підводному човні. "Наутілус" був побудований в 2008 році і вважався найбільшою приватною субмариною. Мадсен зібрав гроші на її будівництво з допомогою краудфандінга.

Раніше у Красноярському краї РФ застрелили головного редактора місцевої газети.