Берегова охорона Грузії затримала в Чорному морі російський теплохід

09:24, 07 квітня 2009
Світ
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Всього на борту -14 членів екіпажу

Берегова охорона Грузії затримала в Чорному морі російський теплохід «В. Успенський».

Про це повідомив «Эхо Москвы» головний редактор мережевого видання "Морський бюлетень - Софрахт" Михайло Войтенко. За його словами, судно затримане за порушення режиму плавання.

Всього на борту судна 14 членів екіпажу.

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