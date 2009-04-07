Берегова охорона Грузії затримала в Чорному морі російський теплохід
09:24, 07 квітня 2009Світ
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Всього на борту -14 членів екіпажу
Берегова охорона Грузії затримала в Чорному морі російський теплохід «В. Успенський».
Про це повідомив «Эхо Москвы» головний редактор мережевого видання "Морський бюлетень - Софрахт" Михайло Войтенко. За його словами, судно затримане за порушення режиму плавання.
Всього на борту судна 14 членів екіпажу.
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