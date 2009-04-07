Євросоюз скасовує візовий режим з рядом острівних республік

Європейський Союз скасовує візовий режим з рядом острівних республік.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, відповідне рішення було схвалено на засіданні Ради міністрів з питань юстиції та внутрішніх справ ЄС 6 квітня у Люксембурзі.

Своїм рішенням Рада міністрів, зокрема, дозволила підписати угоди про скасування короткотермінових віз з Антігуа і Барбуда, Багамськими островами, Барбадосом, Маврикієм, Сент-Кіттс і Невіс та Сейшельськими островами.

Положення угод, згідно з рішенням Ради міністрів, можуть застосовуватися ще до їх підписання. Угоди не діятимуть для Великої Британії та Ірландії.