Влада Каталонії оголосила жалобу після теракту в Барселоні

Влада іспанського регіону Каталонія оголосила жалобу у зв'язку з терактом в Барселоні. Завтра в місті повинна пройти хвилина мовчання, повідомляє РБК з посиланням на La Vanguardia.

Мер Барселони Ада Колау у своєму Twitter закликала всіх городян завтра, 18 серпня, опівдні, провести хвилину мовчання в пам'ять про жертв атаки терористів.

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Як повідомляє El Pais, керівництво муніципального транспорту скасував плату за проїзд в метро і на автобусах у зв'язку з надзвичайною ситуацією. За словами чиновників, у зв'язку з важким станом деяких постраждалих, число жертв теракту може зрости.

За останніми даними, в результаті теракту в центрі Барселони загинули 13 людей, більше 80 постраждали, 15 з нимх знаходяться у важкому стані. Мікроавтобус, за кермом якого сидів терорист, звернув з проїжджої частини і врізався в перехожих на бульварі. Влада оголосила про затримання водія мікроавтобуса. Його спільник був ліквідований в перестрілці з поліцією.