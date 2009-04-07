Затулін: Росія без ентузіазму сприйме дострокові вибори ВР в Україні

Перший заступник голови Комітету Держдуми РФ у справах СНД і зв`язках із співвітчизниками Костянтин ЗАТУЛІН сумнівається у можливості проходження народного депутата України Арсенія ЯЦЕНЮКА в другий тур на виборах Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час відеомосту Москва-Київ.

К.ЗАТУЛІН підкреслив: «Очевидно, що нові політичні лідери можуть і повинні з`явитися в процесі підготовки до виборів 2009 року, але навряд чи вони досягнуть такого рівня, щоб претендувати на другий тур».

На його думку, «швидше за все, в другому турі зіткнуться Ю.ТИМОШЕНКО і В.ЯНУКОВИЧ».

У той же час К.ЗАТУЛІН висловив сумніві в тому, що А.ЯЦЕНЮК зможе «набрати голоси не тільки на заході України, але й на сході і півдні».

Він додав, що на результат другого туру виборів впливатимуть ті кандидати в президенти, які займуть третє і четверте місця за результатами голосування в першому турі.

При цьому К.ЗАТУЛІН виразив сумніви в тому, що Партія регіонів і її лідер Віктор ЯНУКОВИЧ спроможні повернути довіру виборців на сході і півдні України «без висунення нової політичної сили, без оновлення палітри учасників».

Кажучи про можливість дострокових парламентських виборів в Україні, К.ЗАТУЛІН підкреслив, що це свідчить про «певний маневр, направлений на те, щоб знайти хоч якусь підставу для продовження свого політичного шляху».

За його словами, нинішній Президент Віктор ЮЩЕНКО, як свого часу Леонід КУЧМА, “не хоче йти”, тому «відбуваються маніпуляції з достроковими виборами, оскільки вибори Президента будуть черговими, а їх хочуть назвати достроковими, тим самим провокуючи парламент піти на дострокові вибори».

К.ЗАТУЛІН підкреслив, що в Росії можливі дострокові парламентські вибори сприймаються «без ентузіазму».