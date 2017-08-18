Померла жінка, яка постраждала при теракті у Камбрільсі

У лікарні Таррагони померла одна із постраждалих в результаті наїзду на перехожих в Камбрільсі в ніч на 18 серпня. У твіттері екстрених служб Каталонії повідомляється, що жінка, чиє ім'я не називається, перебувала у критичному стані, передає Meduza.

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Загальна кількість загиблих у результаті терактів у Каталонії досягла 14 людей. Крім цього були вбиті п'ять терористів. У таррагонской лікарні залишаються п'ятеро постраждалих у результаті теракту в Камбрільсі.

Вдень 17 серпня фургон врізався у перехожих на туристичній вулиці Рамбла в Барселоні. Загинули 13 людей, більше ста отримали травми. Потім, в ніч на 18 серпня, п'ятеро терористів були вбиті у Камбрільсі, коли вони також наїхали на перехожих.

Поліція, за інформацією ЗМІ, вважає обидва напади діями однієї терористичної групи, в яку входять 12 осіб. З них п'ятеро були вбиті, троє затримані. Четверо, включаючи водія фургона в Барселоні, перебувають у розшуку.