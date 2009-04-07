Єврокомісар цілком задоволена демократизмом виборів у Молдові

Європейський комісар із зовнішніх зв`язків і європейської політики сусідства Беніта ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР відзначає, що парламентські вибори в Молдові пройшли мирно, позитивно й з дотриманням плюралізму думок.

Як повідомляє агентство «ІНФОТАГ», в її заяві наголошується, що «виборці підтвердили прихильність демократії в Молдові».

Разом із тим, Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР розділяє думку міжнародної місії спостерігачів про те, що «потрібні додаткові зусилля, зокрема на законодавчому рівні, для забезпечення виборчого процесу без адміністративного втручання, дотримання права на вільні висловлювання й доступ до інформації, а також підвищення довіри громадськості до виборів».

«Виходячи з цього, закликаю новий парламент, відразу після формування, приступити до впровадження рекомендацій місії спостерігачів», - підкреслила комісар.

Вона висловилася за «подальший розвиток зв`язків між Євросоюзом і Молдовою, впровадження політичних та економічних реформ, консолідацію прав і фундаментальних свобод у Молдові, узгоджених із молдавською владою й попереднім парламентом».

Міжнародна місія спостерігачів розцінила парламентські вибори 5 квітня як коректні й позитивні, що пройшли з дотриманням демократичних норм і плюралізму думок.