В Італії новий землетрус, сильні поштовхи чути в Римі
22:00, 07 квітня 2009Світ
3399 0
Сила землетрусу - 5,7
|Фото REUTERS
Як передає РІА «Новости», сильні підземні поштовхи чітко відчуваються у Римі.
За даними фахівців Національного інституту геофізики і вулканології, магнітуда нового землетрусу – 5,7.
Як повідомлялося, найсильніший землетрус стався в Італії у ніч на 6 квітня. За останніми даними рятувальників, стихія забрала життя 228 осіб.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter