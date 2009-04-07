В Італії новий землетрус, сильні поштовхи чути в Римі

22:00, 07 квітня 2009
Світ
3399 0

Сила землетрусу - 5,7

Фото REUTERS
Новий сильний землетрус стався сьогодні ввечері у центральній Італії.

Як передає РІА «Новости», сильні підземні поштовхи чітко відчуваються у Римі.

За даними фахівців Національного інституту геофізики і вулканології, магнітуда нового землетрусу – 5,7.

Як повідомлялося, найсильніший землетрус стався в Італії у ніч на 6 квітня. За останніми даними рятувальників, стихія забрала життя 228 осіб.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter