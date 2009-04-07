В Італії новий землетрус, сильні поштовхи чути в Римі

Сила землетрусу - 5,7

Новий сильний землетрус стався сьогодні ввечері у центральній Італії. Новий сильний землетрус стався сьогодні ввечері у центральній Італії. Як передає РІА «Новости», сильні підземні поштовхи чітко відчуваються у Римі. За даними фахівців Національного інституту геофізики і вулканології, магнітуда нового землетрусу – 5,7. Як повідомлялося, найсильніший землетрус стався в Італії у ніч на 6 квітня. За останніми даними рятувальників, стихія забрала життя 228 осіб.

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