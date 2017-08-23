Президент Росії вдруге за рік відвідає Угорщину

В Угорщині повідомили, що президент Росії Володимир Путін знову прибуде до цієї країни, вже вдруге за цей рік.

28 серпня його чекають на відкритті чемпіонату світу зі дзюдо в Будапешті, офіційно повідомив керівник Спілки дзюдоїстів Угорщини Ласло Товт, пише Радіо Свобода.

Він також наголосив, що Путін дав особисту згоду на запрошення цією національною спілки борців дзюдо з Угорщини.

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За інформацією Радіо Свобода, Путін прибуде до угорської столиці літаком в аеропорт імені Ференца Ліста на короткий термін у понеділок 28 серпня у другій половині дня. Крім відвідання спортивних змагань, у нього запланована зустріч із прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Як очікують, головною темою їхньої бесіди стане обговорення анонсованого ще кілька років тому Будапештом і Москвою проекту збільшення потужностей АЕС у місті Пакш на Дунаї за рахунок російських державних кредитів.

Востаннє Путін приїздив до Угорщини 2 лютого цього року, щоб провести переговори на тему двосторонніх російсько-угорських стосунків і узгодити терміни початку реалізації багатомільярдного інвестиційного проекту створення другої черги АЕС «Пакш-2».