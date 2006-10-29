Стихійне лихо у Санкт-Петербурзі

У Петербурзі в результаті шторму постраждали троє людей, передає РІА «Новости».

"Одна людина була придавлена на будівельному майданчику воротами, що обрушилися. Ще двоє людей постраждали від падіння дерев. Всі вони госпіталізовані до міських лікарень", - повідомив співробітник прес-служби Головного управління МНС РФ по Санкт-Петербургу.

Всього в результаті ураганного вітру в північній столиці впало близько 200 дерев, зокрема, 73 обрушилися на проїжджі частини, 31 - на лінії електропередачі, 17 - на житлові будинки. Крім того, в місті впало п`ять рекламних щитів, стався обрив 14 ліній електропередачі.

Внаслідок повені було підтоплено три вулиці.

У свою чергу Лента.руповідомляє, що в Санкт-Петербурзі від холодного водопостачання відключено чотири райони, у яких проживає близько мільйона чоловік.

Аварія сталася близько половини першої ночі, повідомили в неділю у міському управлінні МНС, уточнивши, що вона зачепила Московський, Кіровский, а також частини Петродворцового і Красносельського районів.

У п`ятницю і суботу в Петербурзі було оголошено штормове попередження. Пориви вітру досягали 27 метрів в секунду. У ніч з п`ятниці на суботу рівень води в Неві піднявся на 219 сантиметрів вище ординара.