На виборах у Бразилії перевагу має нинішній президент

18:17, 29 жовтня 2006
Світ
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Участь у виборах є обов`язковою

В останню неділю жовтня у Бразилії проводиться другий тур найбільших за всю історію виборів, у яких повинні взяти участь 125,9 млн. виборців.

Як повідомляє РІА «Новости», з самого ранку на виборчих дільницях Ріо-де-Жанейро вишикувалися черги громадян, яким належить назвати ім`я майбутнього президента 180-мільйонної латиноамериканської країни. У 10 з 27 бразильських штатів і Федерального округу буде названо імена губернаторів.

Перед початком голосування майже ні в кого не залишилося сумнівів у тому, що програти на виборах нинішньому президенту Бразилії Луїсу Інасіу Лулі да СІЛВІ дозволить лише фатальний випадок. За даним опитувань, він має одержати 61% голосів виборців. Його головний конкурент, представник опозиції і колишній губернатор Сан-Паулу Жералду АЛКМІН може розраховувати на підтримку 39% громадян, що мають право голосу.

Участь у виборах у Бразилії є обов`язковою, і відмова від голосування з неповажних причин може привести до великих штрафів і навіть вплинути на втрату багатьох цивільних прав, зокрема, права отримання закордонного паспорта. За Конституцією 1988 року, прийнятою після скасування військового режиму, за три пропуски виборів громадяни позбавляються права голосу.

 

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