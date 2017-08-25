У Чечні розстріляли депутата парламенту республіки - ЗМІ

15:29, 25 серпня 2017
Світ
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Магомед Асхабов був убитий унаслідок обстрілу невідомими його машини.

В Чечне убит депутат / фото stringer-news.com

У Чечні вбито депутата місцевого парламенту Магомеда Асхабова. Про це повідомив Интерфакс, посилаючись на джерело у силових структурах Північно-Кавказького федерального округу.

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"Асхабов був убитий унаслідок обстрілу невідомими його машини", - сказав співрозмовник агентства. Журналісти поки не мають у своєму розпорядженні офіційного підтвердження цієї інформації.

На сайті парламенту Чечні згадується депутат з прізвищем Асхабов, але звати його Махмуд, він працював першим заступником керівника апарату чеченського парламенту.

Раніше ЗМІ повідомляли, що в Чечні через підозру в гомосексуальній орієнтації вбили бійця Росгвардії.

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Теги: #вбивство депутата у Чечні