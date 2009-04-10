Грузинська опозиція оголосила акт громадянської непокори

Опозиція, що вимагає відставки Президента Грузії Михайла СААКАШВІЛІ, оголосила з 18.00 (за місцевим часом) сьогоднішнього дня акцію громадянської непокори.

Про це заявив на мітингу перед парламентом лідер Об`єднаної опозиції Леван ГАЧЕЧІЛАДЗЕ, коментуючи відмову М.СААКАШВІЛІ задовольнити вимогу учасників акції піти у відставку, передає агентство «Новини Грузії».

«Сьогодні з шостої вечора почнеться національна непокора в місті Тбілісі», - сказав Л.ГАЧЕЧІЛАДЗЕ. Він від імені організаторів акції перед парламентом закликав тбілісців «показати всьому світу зразкову непокору». «Це буде по всьому Тбілісі, а потім і по всій Грузії. І я прошу вас бути дисциплінованими, як це було вчора», - сказав Л.ГАЧЕЧІЛАДЗЕ.

Він повідомив, що щодня, з третьої години дня до дев`ятої вечора, опозиція збиратиме своїх прихильників у трьох точках міста – перед парламентом, перед Суспільним телебаченням і на трасі, що веде до резиденції Президента.

Учасники акцій о дев`ятій вечора збиратимуться перед парламентом, де обговорюватимуться плани на майбутній день. «Головне – порушити розклад дня Михайлу СААКАШВІЛІ», - сказав Л.ГАЧЕЧІЛАДЗЕ, закликаючи тбілісців взяти участь у формуванні комітетів громадянської непокори.

Президент Грузії сьогодні вранці на зустрічі з журналістами однозначно дав зрозуміти, що не збирається йти у відставку. "У найближчі чотири роки, і це термін мого президентства, я і мій уряд збираємося побудувати масштабну гідроелектростанцію, рівну за потужністю ІнгуріГЕС», - сказав М.СААКАШВІЛІ, ще раз запропонувавши діалог опозиції.