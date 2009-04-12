Росія заперечує, що привела в готовність армію на кордоні Грузії
01:01, 12 квітня 2009Світ
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Заява Міноборони
Повідомлення про те, що частини 58-ої армії Міноборони Російської Федерації на кордоні Грузії і Південної Осетії приведені в стан підвищеної боєготовності, не відповідають дійсності, заявив РІА “Новости” офіційний представник Міноборони.
«Підвищена боєготовність не вводилася раніше. На даний час її також немає», - сказав співрозмовник агентства.
Нагадаємо, що днями у ряді ЗМІ з`явилася інформація про те, що частини 58-ої російської армії, розташовані поблизу Абхазії і Південної Осетії, приведені у стан підвищеної бойової готовності.
Підрозділи 58-ої армії брали участь у бойових діях у Південній Осетії в серпні 2008 року.
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