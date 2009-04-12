Росія заперечує, що привела в готовність армію на кордоні Грузії

Повідомлення про те, що частини 58-ої армії Міноборони Російської Федерації на кордоні Грузії і Південної Осетії приведені в стан підвищеної боєготовності, не відповідають дійсності, заявив РІА “Новости” офіційний представник Міноборони.

«Підвищена боєготовність не вводилася раніше. На даний час її також немає», - сказав співрозмовник агентства.

Нагадаємо, що днями у ряді ЗМІ з`явилася інформація про те, що частини 58-ої російської армії, розташовані поблизу Абхазії і Південної Осетії, приведені у стан підвищеної бойової готовності.

Підрозділи 58-ої армії брали участь у бойових діях у Південній Осетії в серпні 2008 року.