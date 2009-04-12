Зведеному братові Обами заборонили в'їзд до Великої Британії

Зведеному братові президента США Барака Обами Самсону заборонили в`їзд до Великої Британії, пише The Times. Заборона викликана висунутим проти Самсона Обами звинуваченням у спробі згвалтування 13-річної дівчинки під час його останнього візиту в країну.

Самсон Обама, який володіє салоном стільникового зв`язку в столиці Кенії Найробі, спробував в`їхати до Великої Британії в січні 2009 року, щоб відвідати родичів перед інавгурацією свого брата в США. Проте імміграційні чиновники відмовили йому у візі.

Дані міністерства внутрішніх справ Великої Британії показали, що Самсон Обама є людиною, заарештованим раніше поліцією графства Беркшир. Його звинуватили в спробі сексуального насильства над декількома дівчатами, у тому числі і неповнолітніми. Після арешту він повідомив поліцейським невірну інформацію про свою особу.

Численні кенійські родичі Барака Обами регулярно опиняються в центрі скандалів. Так, інший зведений брат американського президента Джордж Обама був у себе на батьківщині в Кенії звинувачений у зберіганні наркотиків, а також в чиненні опору поліцейським при арешті. В той же час тітка Обами Зєїтуні Оньянго проживала в США, не маючи імміграційних документів.

Лента.ру