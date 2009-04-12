Саакашвілі побачив у кишенях опозиції гроші російських олігархів

Грузинську опозицію фінансують російські олігархи. Про це заявив президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ в інтерв`ю журналу Newsweek.

«Велика частина грошей - мільйони доларів - приходить від російських олігархів», - сказав М.СААКАШВІЛІ, відповідаючи на запитання про джерела фінансування грузинської опозиції. Грузинський президент заявив, що у нього є документальні підтвердження цьому факту, відзначивши при цьому, що поки не обнародував їх.

Президент Грузії, заявив, що не має в своєму розпорядженні інформації про те, чи здійснюється таке фінансування з відома російського уряду . При цьому М.СААКАШВІЛІ вважає, що «російський уряд, ймовірно, був би щасливий бачити, як я залишаю свою посаду», проте він вважає, що Росія схильна вирішити це питання силовим способом.

«Я міг припустити, що деякі військові авторитети в Росії думають про те, щоб напасти на Грузію зараз, а пізніше заявити, що це я вторгся до Росії, щоб відвернути увагу своєї опозиції», - сказав М.СААКАШВІЛІ.