НАТО готує реакцію на ракетну програму Росії - ЗМІ

Серед країн-членів НАТО поширено таємний документ, у якому йдеться про можливі варіанти відповіді Альянсу Росії на ймовірні порушення Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності, який є чинним уже 30 років. Про це повідомили німецькі ЗМІ Süddeutsche Zeitung, WDR та NDR у п'ятницю, 1 вересня, з посиланням на власні джерела, як пише DW.

Документ містить загалом 39 пунктів щодо можливих заходів реагування на порушення Росією зазначеного договору. Серед них - встановлення систем раннього попередження, розширення програми ядерного стримування з боку НАТО та системи оборони проти підводних човнів, а також частіше застосування в Європі американських бомбардувальників B-2 та B-52 в Європі.

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Офіційний представник НАТО у відповідь на запит німецьких ЗМІ відмовився підтвердити існування згаданого документа, однак підтвердив, що всередині Альянсу ведуться дискусії про дотримання Росією договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності і його вплив на політику безпеки НАТО.

Підписаний в 1987 році безстроковий договір між США і СРСР забороняє виробляти і випробовувати балістичні та крилаті ракети наземного базування середньої (від 1000 до 5500) і малої (від 500 до 1000) дальності. США неодноразово звинувачували Росію як правонаступницю СРСР у порушенні умов договору. Водночас Москва робить такі ж закиди в бік Вашингтона.