Столтенберг: НАТО необхідне Євросоюзу

НАТО є гарантом колективної безпеки, і Європа залежить від нього.

Про це заявив генсек НАТО Йенс Столтенберг в інтерв'ю польській газеті Rzeczpospolita, повідомляє Європейська правда.

Коментуючи заяви про необхідність загальної для ЄС оборонної політики, він підкреслив, що "це не може бути конкуренція з НАТО, а лише доповнення альянсу".

"Ми хочемо більше європейських сил, більше сучасної зброї та обладнання, більше витрат на оборону, менше фрагментарності. Ми повинні уникати дублювання і створення європейського командування або європейської армії. А також риторики, Європа впорається і без НАТО", - зазначив Столтенберг.

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Він нагадав, що після Brexit обидві країни з найбільшими витратами на оборону не будуть входити в ЄС, а три з чотирьох бойових груп на східному фланзі НАТО будуть управлятися країнами, які не є частинами Євросоюзу.

"Тому у Євросоюзу немає можливості впоратися без допомоги тих членів НАТО, які не входять в ЄС", - сказав генсек.