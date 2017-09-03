У Грузії розпочинаються військові навчання НАТО

Багатонаціональні військові навчання Північноатлантичного альянсу Agile Spirit 2017 стартують в неділю, 3 вересня, у Грузії.

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Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони Грузії.

Зокрема, в грузинський порт Поті вже прибули американські танки Abrams 1 та бронетранспортери LAV, які залізничним сполученням мають доставити на військовий полігон.

Метою навчань є досягнення готовності до участі в спільних операціях у складі сил швидкого реагування НАТО. У програмі також візьмуть участь військові з України, Болгарії, Латвії, Румунії та Вірменії. Навчання триватимуть до 11 вересня.

Як повідомляв УНІАН, на початку серпня в Грузії пройшли масштабні військові навчання Noble Partner ("Гідний партнер"). Крім п'яти країн - членів НАТО, в них взяли участь партнери Північноатлантичного союзу – Україна, Грузія та Вірменія.