У Грузії розпочалися військові навчання НАТО за участю України

У Грузії почалися масштабні навчання союзу НАТО Noble Partner 2017. У них беруть участь 2 тисячі 800 військовослужбовців із восьми країн, зокрема й України. Серед них і понад 1 тисяча 400 американців та 30 українців, пише Радіо Свобода.

Навчання відбуваються на військовій базі Вазіані неподалік Тбілісі, що раніше була російською, і завершаться 12 серпня. На урочистій церемонії на військовому летовищі Вазіані їх відкрив президент Грузії Ґіорґі Марґвелашвілі.

Multinational annual exercises #NoblePartner opened 3rd time in #Georgia.We stand w/ partners 4 peace&stability of our people pic.twitter.com/5vLQ986GXR — Mikheil Janelidze (@JanelidzeMkh) July 30, 2017

До навчань залучають до 500 одиниць бронетехніки, зокрема й американської й німецької, яку доставили морем.

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Це вже треті такі навчання з серії Noble Partner. Цього року їх відвідає і віце-президент США Майкл Пенс, який прибуде до Грузії з дводенним візитом у понеділок.

За повідомленнями, нинішні навчання у Грузії є однією зі складових значно масштабніших навчань, що починаються нині у країнах Східної Європи і Причорномор’я з участю загалом 50 тисяч військовослужбовців.

Союз НАТО, його члени і країни-партнери останнім часом змушені нарощувати свою обороноздатність через дедалі агресивніші дії Росії.