Більше 30 геїв із Чечні, які переховувалися у Росії, отримали притулок у Канаді

Канадська організація Rainbow Railroad повідомила, що допомогла 35 геям з Чечні переїхати в Канаду, причому 31 з них вже отримав там притулок. У повідомленні, розміщеному на сайті організації, зазначається, що вона працює над тим, щоб доставити до Канади ще кількох людей, передає Бі-бі-сі.

Як заявляє Rainbow Railroad, спочатку вона сховала чеченських геїв, які звернулися в організацію за допомогою, в безпечних місцях на території Росії, а потім почала перевозити їх до Канади і клопотати перед місцевою владою про надання їм притулку.

За даними організації, на території Росії переїзду в Канаду чекають ще кілька геїв. На сайті Rainbow Railroad йдеться, що станом на липень у сховищах на території Росії було 37 геїв - але в їх число включені і ті 35, які тепер вже поїхали.

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За даними організації, у Росії від переслідування ховаються як мінімум 40 представників ЛГБТ-спільноти, яким Rainbow Railroad хоче допомогти виїхати в Канаду.

Тему переслідувань геїв у Чечні у квітні підняла "Нова газета". Видання опублікувало статтю "Вбивство честі", у якій йшлося про затримання і можливі вбивства жителів республіки через їхню сексуальну орієнтацію.

Газета посилалася на анонімні джерела в правоохоронних органах, а також на самих постраждалих. За даними "Нової", відомо щонайменше про трьох чоловіків, які були вбиті викрадачами.

Прес-секретар глави Чечні Альві Карімов, у свою чергу, називав інформацію "Нової газети", "абсолютною брехнею", додавши, що в Чечні у чоловіків "тільки одна орієнтація". Аналогічні заяви робили і інші представники Чечні.

Ситуація привернула увагу світової преси і зарубіжних політиків. Зокрема, із закликами розібратися в тому, що трапилося до російському президенту Володимиру Путіну зверталися його французький колега Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Згодом стало відомо, що деяким представникам ЛГБТ-спільноти з Чечні вдалося виїхати в інші країни. Зокрема, двом з них притулок надала Литва, а як мінімум один живе в Туреччині.