ЗМІ опублікували докази масової страти у Чечні (документи)

До відділків поліції Чечні стали викликати родичів людей, зазначених у списку жертв масової страти, опублікованому раніше "Новой газетой".

Погрожуючи затриманням чоловіків, які залишилися в сім'ях, від людей вимагали підписувати заяви про те, що їхні родичі, які фігурують у списку, нібито пішли до Сирії, передає "Новая газета".

Також від сімей вимагають видати закордонні й російські паспорти зазначених у списку людей. За даними журналістів видання, в Сирію, де чеченське керівництво займається активною зовнішньополітичною діяльністю, були вивезені телефони деяких фігурантів розстрільного списку.

"Дзвінки із цих номерів можуть бути використані як доказ, що люди зі списку досі живі й перебувають за межами Російської Федерації", - йдеться в розслідуванні.

Версію про те, що розстріляних людей заднім числом намагаються видати за сирійських бойовиків, підтвердило й незалежне розслідування журналістів "Бі-бі-сі". За їхніми даними, родичів убитих змушували підписувати порожні бланки протоколів або писати заяви, що їхні рідні виїхали з Чечні в невідомому напрямку і ніяких претензій до співробітників чеченської поліції вони не мають.

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"Новая газета" отримала ксерокопії фототаблиць, складених співробітниками МВС із Чечні. Вони поганої якості, однак їхні дані підтверджуються заявами родичів за фактами затримання їхніх близьких чеченськими силовиками.

У фототаблиці, яка опинилася в розпорядженні "Нової газети", фігурують троє затриманих: Ісмаїл Бергаев, Сахаб Юсупови та 18-річна Мадіна Шахбієва. У результаті поранень всі вони були госпіталізовані до МКЛ № 9 р. Грозного. Після переміщення до лікарні, за даними «Кавказького вузла», затриманим було надано медичну допомогу (Мадіні Шахбієвій ампутували роздроблену кулею ногу), загальний стан всіх трьох дозволяв брати участь у слідчих діях».

Однак у фототаблиці навпроти фотографії Шахбієвої зазначено: «22.12.2016 померла в МКЛ № 9».

Обставини смерті Шахбієвої достеменно невідомі. За даними «Меморіалу», «дівчину живою забрали з лікарні родичі і згодом при невідомих обставинах вбили. А потім тихо, не влаштовуючи поминальних обрядів, поховали на цвинтарі рідного села Шалажі Урус-Мартанівського району Чечні».

За даними «Новой газеты», Мадіна Шахбієва - племінниця близького до депутата Адама Делімханова чеченського силовика Шахмана Шахбієва. У Чечні це забезпечує цілком достатній мотив для позасудової розправи. Справа в тому, що участь Мадіни Шахбієвої в нападі на поліцейського надзвичайно скомпрометувала її сім'ю і родичів, а «вбивство з честі» з точки зору негласних чеченських законів якраз могло б сім'ю реабілітувати.

Бергаєв і Юсупови були, за даними «Новой газеты», розстріляні через місяць у Грозному на території ППСП їм. Ахмата Кадирова.

"За 100 днів, що йде дослідча перевірка, слідчі досі так і не опитали нікого з родичів затриманих й імовірно вбитих жителів Чечні. Більше того, журналісти «Бі-бі-сі», що ведуть паралельне розслідування, з'ясували, що Слідче управління Слідчого комітету Чечні протягом усього цього часу відмовляється приймати родичів заяви про безслідне зникнення їхніх близьких", - йдеться в розслідуванні.

У розпорядженні «Новой газеты» є ще одна поліцейська фототаблиця, в якій фігурують 67 жителів Чечні, затриманих у грудні минулого року та у січні цього року:

У цій таблиці також представлені фотографії всіх 67 осіб, зроблені, очевидно, одразу після затримання. На деяких фотографіях зафіксовані явні сліди фізичного насильства, на інших фото ми бачимо, як затримані прикуті наручниками до батареї або шведської стінки. 47 осіб з числа згаданих у цій таблиці були притягнуті до кримінальної відповідальності. Один чоловік був переданий у Центр з протидії екстремізму МВС по ЧР й доля його невідома. 5 осіб були відпущені. Решта 14 осіб, визначені в цій таблиці, були, за даними "Новой газеты", розстріляні.

Інформація з цієї поліцейської таблиці підтверджується заявою, з якою родичі затриманих протягом восьми місяців звертаються до різноманітних республіканських інстанцій:

У цій заяві вказані повні дані й дата затримання 13 людей. Дані всіх осіб повністю збігаються з поліцейськими фототаблицями, які зафіксували факт затримання, так і з розстрільним списком "Новой газеты".

Заяву підписали 13 матерів й батьків, у ньому вказані номери телефонів підписантів, їхні адреси. Заяву зареєстровано 14 липня, тобто через 5 днів після публікації про масовий розстріл у Чечні.

За даними «Новой газеты», днями всіх цих людей змусили підписати заяви про те, що їхні сини «пішли на війну в Сирії і претензій до співробітників чеченської поліції не мають».

Раніше, 9 липня, "Новая газета" повідомила про страту в Чечні 27 затриманих осіб.