Трамп погрожує припинити торгівлю з Китаєм через підтримку КНДР
Найбільшим торговим партнером Північної Кореї сьогодні є Китай, звідки США у 2016 році імпортували товарів на суму 463 мільярди доларів.
Президент США Дональд Трамп пригрозив припинити торгівлю з торговими партнерам Північної Кореї – погроза, прямо спрямована передусім на Китай. Про це Трамп написав традиційно у своєму Twitter.
"Сполучені Штати розглядають, крім інших варіантів, припинення усієї торгівлі з будь-якою країною, яка веде бізнес з Північною Кореєю", - йдеться в повідомленні.
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The United States is considering, in addition to other options, stopping all trade with any country doing business with North Korea.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 сентября 2017 г.
Однак погроза Трампа виглядає сумнівною, відзначає Європейська правда з посиланням на видання The Guardian. Найбільшим торговим партнером Північної Кореї сьогодні є Китай, звідки США у 2016 році імпортували товарів на суму 463 мільярди доларів.
"Скорочення торгівлі з Пекіном викличе протекціоністську спіраль, яка створить глобальну рецесію", - зауважує видання.