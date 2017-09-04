Південна Корея провела навчання з балістичними ракетами після ядерного випробування КНДР

У відповідь на ядерне випробування КНДР Збройні сили Південної Кореї провели навчання із застосуванням балістичних ракет. Про це повідомляє агентство Yonhap.

"Навчання проходили у відповідь на шосте ядерне випробування КНДР, в них використовувалася балістична ракета Hyunmoo і винищувачі F-15K", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожЄвросоюз готовий посилити санкції проти Північної Кореї - Туск

За словами представника Об'єднаного комітету начальників штабів (JCS), в рамках навчань у Східному морі ракета класу земля-земля Hyunmoo і ракета великої дальності повітря-земля F-15K успішно ліквідували необхідні об'єкти.

Крім того, згідно з інформацією, відстань до цілей було задано з урахуванням розташування північнокорейського ядерного полігону Пунгері в північній частині КНДР.

Як повідомляв УНІАН, 3 вересня влада Північної Кореї офіційно оголосила про успішне проведення випробування водневої бомби, яку, як стверджує Пхеньян, можна буде доставити за допомогою наявних у КНДР балістичних ракет. Незадовго до цього сейсмологи сусідніх країн Південної Кореї, Китаю і Японії зафіксували землетрус на території Північної Кореї.

Випробування водневої бомби Пхеньяном засудили НАТО, Європейський Союз і ОБСЄ і ряд світових лідерів. Канцлер ФРН Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон виступили за посилення санкцій Європейського Союзу щодо Північної Кореї.

У Міністерстві фінансів США заявили, що підготують пакет санкцій проти КНДР з метою економічної ізоляції цієї країни. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп назвав дії Пхеньяна ворожими і небезпечними для США. Він заявив, що, крім розширення санкцій проти КНДР, розглядає можливість припинення торговельних відносин з країнами, які ведуть з нею бізнес.

Засудила останнє ядерне випробування Північної Кореї і Україна.

«Рішуче засуджую ядерне випробування Північної Кореї. Зупинити це безумство надзвичайно важливо для України, яка відмовилася від третього за величиною ядерного запасу», - написав міністр закордонних справ України Павло Клімкін в Twitter.

Крім того, 4 вересня відбудеться засідання Радбезу ООН стосовно ядерного випробування КНДР.