Сомалійські пірати оголосили, що мститимуть США

Пірати Сомалі заявляють, що при нападі на судно Liberty Sun, яке йшло під американським прапором, вони прагнули не захопити, а знищити, щоб помститися за вбитих під час військової операції ВМС США, повідомляє агентство Франс Прес.

"Мета цього нападу була абсолютно іншою (ніж раніше). Нам не був потрібний викуп. Ми забезпечили нашу команду спеціальним озброєнням, щоб наздогнати і знищити будь-яке судно під американським прапором як відплату за наших жорстоко вбитих друзів", - заявив агентству один з ватажків піратів Абді Гарад (Abdi Garad).

У вівторок пірати Сомалі обстріляли Liberty Sun з міномета і автоматичної зброї. Команда американського судна сховалася в машинному відділенні і за допомогою маневру змогла піти від переслідування піратів.

12 квітня американські снайпери знищили трьох з чотирьох піратів, які утримували як заручника на рятувальній шлюпці громадянина США капітана Річарда Філліпса, нагадує РІА «Новости» . Коментуючи ту операцію, міністр оборони США Роберт Гейтс заявив, що пірати були "ненавченими тінейджерами (від 17 до 19 років) з потужною зброєю".