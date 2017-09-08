Замість Тіллерсона держсекретарем могла стати Хейлі, постійний представник в ООН розповіла про пропозицію Трампа

Постійний представник США при ООН Ніккі Хейлі розповіла, як президент країни Дональд Трамп запропонував їй зайняти посаду державного секретаря, однак губернатор штату Південна Кароліна відмовилася і порадила Трампу підшукати іншу кандидатуру, повідомляє CNN.

«Я прекрасно розумію, коли все складається правильно, а коли ні. Я просто подумала, що він міг би підшукати кращу кандидатуру», - сказала вона.

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За словами Хейлі, після цієї розмови з Трампом, вона повернулася з Нью-Йорка в Південну Кароліну. Незабаром їй зателефонував на той момент глава апарату Білого дому Райнс Прібус і запропонував зайняти посаду постійного представника в ООН. Хейлі погодилася, висунувши низку умов , зокрема, вона хотіла входити до складу уряду США і Ради національної безпеки Білого дому.

Крім того, вона хотіла володіти незалежністю у прийнятті рішень.

«Я не хотіла залишатися в тіні або бути тільки оратором, головою, що говорить. Я хотіла говорити про те, що в мене на думці», — зазначила вона.

Як повідомляв УНІАН, 25 січня комітет сенату Конгресу США затвердив колишнього губернатора штату Південної Кароліни Ніккі Хейлі на посаду постійного представника країни при ООН.

До Хейлі постійним представником США при ООН була Саманта Пауер. Вона займала цю посаду з серпня 2013.