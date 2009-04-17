Після перерахунку голосів розклад у парламенті Молдови не змінився

Центральна виборча комісія Молдови під час перерахунку голосів не знайшла відхилень від попередніх даних, які можуть вплинути на результати парламентських виборів, що пройшли 5 квітня.

Про це РІА «Новости» повідомив секретар ЦВК Юрій ЧЕКАН.

"Розклад мандатів у парламенті в принципі залишиться попереднім. Комуністи одержать 60 мандатів, ліберали і ліберал-демократи - по 15, альянс "Наша Молдова" - 11", - сказав Ю.ЧЕКАН, посилаючись на попередні дані перерахунку голосів.

Остаточні підсумки перерахунку голосів будуть оприлюднені о 18.30 (мск).

Главу держави в Молдові обирає парламент. Для обрання Президента Молдови необхідно 61 депутатський мандат зі 101.