Парламент Іраку відкинув план референдуму про незалежність Курдистану
Лідер Іракського Курдистану заявив, що референдум, який призначений на 25 вересня, все одно відбудеться.
Парламент Іраку відкинув план автономного курдського регіону на півночі країни провести референдум про незалежність, пише Радіо Свобода.
Депутати також проголосували за те, щоб надати прем’єр-міністрові Хайдарові аль-Абаді повноваження «здійснювати всі кроки для захисту єдності Іраку» і почати «серйозний діалог» із лідерами Іракського Курдистану.
Під час обговорення і голосування депутати-курди вийшли з сесійної зали.
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Після цього голосування лідер Іракського Курдистану Масуд Барзані заявив, що референдум, який призначений на 25 вересня і результати якого, за планом, самі по собі не обов’язкові до виконання, все одно відбудеться.
«Діалог із Багдадом поновиться після референдуму», – сказав він.
За його словами, референдум необхідний, бо всі інші спроби забезпечити права і інтереси курдів провалилися.
Іракський Курдистан за Конституцією Іраку 2005 року, що встановила федералізацію країни, став автономією у складі Іраку, а на практиці вже з багатьох питань діє, не зважаючи на Багдад.
Плани референдуму про повну незалежність регіону викликали значний спротив також в Ірані і Туреччині, де є значні курдські меншини, а в Туреччині діє і збройний сепаратистський рух місцевих курдів. Тегеран і Анкара побоюються, що такий референдум посилить сепаратистські настрої і дії і серед курдів у цих країнах.
Також проти референдуму виступають США і Європейський союз – там непокояться, що він значно послабить і так нестійкий уряд у Багдаді.