Захоплене піратами бельгійське судно різко змінило напрямок

Бельгійське судно, захоплене сьогодні сомалійськими піратами, змінило напрямок і рухається до берегів Сомалі, повідомив у суботу журналістам генеральний директор Кризового центру бельгійського МВС Як Раес (Jaak Raes).

Бельгійське судно Pompei було захоплене піратами Сомалі у суботу вранці. Екіпаж встиг подати міжнародний сигнал тривоги, який був одержаний береговою охороною Бельгії і переданий в терміновому порядку до Кризового центру бельгійського МВС.

Раніше повідомлялося, що судно прямує до Сейшельських островів. Проте корабель різко змінив напрям і, як повідомив Раес, рухається у бік Сомалі. Система локалізації Pompei відключена, але за його рухом спостерігають за допомогою повітряної зйомки, зробленої з вертольота.

На борту судна 10 членів екіпажу, з них капітан-голландець, два бельгійці, четверо хорватів і три філіппінці.

РІА "Новости"