В жіночій колонії Тбілісі ув’язнені підняли бунт

В одній із жіночих колоній Тбілісі вчора ввечері почався бунт ув’язнених.

Як повідомляє голова організації «Колишні політв`язні за права людини» Нана КАКАБАДЗЕ, причиною бунту є те, що ув’язнених ще раз обдурили й не включили в список помилуваних президентом Грузії Михайлом СААКАШВІЛІ, передає Грузія Online.

Повідомляється, що безлади перекинулися й на колонію для неповнолітніх, яка розташована в цій же установі.

Як заявив міністр у справах пробації, відбування покарання та юридичної допомоги Грузії Дмитро ШАШКІН жінки-ув’язнені, які підняли бунт у колонії, вимагають безумовного звільнення. За словами міністра, вимоги ув’язнених нереальні. «Неможливо одночасно звільнити 700 ув’язнених. 40 із них відбувають покарання за важкі злочини, зокрема, за вбивство, грабіж тощо», - сказав він. Д.ШАШКІН заявив, що ситуація досить складна, проте перебуває під контролем – ведуться переговори з ув’язненими.