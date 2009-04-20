Терорист захопив літак з пасажирами в аеропорту на Ямайці

7 чоловік залишаються в заручниках в літаку, який був захоплений в аеропорту на Ямайці.

Захоплення відбулося в той момент, коли переважна більшість пасажирів вже зайшли в салон. Як передає телеканал Скай-ньюз, 167 чоловік було звільнено. Із злочинцем зараз ведуться переговори. На борту пролунав постріл.

Про вимоги терориста повідомлень не надходило. Цей літак повинен був летіти в канадське місто Галіфакс. Тим часом, як передає ВВС, озброєній людині вдалося пройти через систему безпеки аеропорту, використовуючи підроблене посвідчення, і проникнути в літак. Аеропорт зараз блокований поліцією і спецслужбами.

Эхо Москвы