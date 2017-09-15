Запущена КНДР ракета не загрожувала США або острову ГУАМ - американські військові

Балістична ракета середньої дальності КНДР, яка пролетіла над Японією, не несла загрози Північній Америці або острову ГУАМ. Про це повідомляє Sand Hills Express.

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Представник Тихоокеанського командування ЗС США Дейв Бенхам зазначив, що до такого ж висновку дійшли у Командуванні повітряно-космічної оборони Північної Америки.

"Ці провокації тільки посилюють дипломатичну й економічну ізоляцію Північної Кореї... Резолюції Ради Безпеки ООН, включаючи останню про санкції - це підлога, а не стеля тих заходів, які нам слід було б вжити. Ми закликаємо всі держави прийняти нові заходи проти режиму Кіма", - прокоментував черговий запуск Держсекретар США Рекс Тіллерсон.

Японська громадська медіамережа NHK раніше повідомляла, що ракета пролетіла над повітряним простором Японії поблизу Хоккайдо, тієї ж префектури, над якою ракета середньої дальності KN-17 здійснила політ 28 серпня.

Посилаючись на південнокорейських військових, NHK повідомила, що ракета піднялася на 770 км вгору і подолала 3700 км

Останній запуск – це вже 14-е випробування КНДР за рік. 3 вересня Північна Корея заявила, що випробувала водневу бомбу, що призвело до нових санкцій, прийнятих проти країни Радою Безпеки ООН у вівторок.