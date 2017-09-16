Лідер КНДР заявив про швидке завершення формування ядерних сил країни

Північна Корея незабаром завершить формування своїх ядерних сил, незважаючи на введені міжнародні санкції проти країни.

Про це заяввил глава КНДР Кім Чен Ин під час особистого огляду балістичної ракети Hwasong-12, повідомляє Yonhap з посиланням на північнокорейське агентство KCNA.

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«Ми повинні чітко показати шовіністським великим державам, як наша країна досягає завершення формування своїх ядерних сил, незважаючи на їх безмежні санкції і блокаду», - заявив Кім Чен Ин.

Він підкреслив, що «необхідно покласти край» країнам, які ввели санкції проти Північної Кореї за допомогою «спільних зусиль держави».

Кім Чен Ин також додав, що кінцевою метою ядерної програми КНДР є досягнення військового паритету із США, зазначає РБК. «Наша кінцева мета - досягти реального військового паритету із США і змусити американську владу не насмілюватися говорити про військовий варіант вирішення конфлікту навколо Північної Кореї», - підкреслив лідер КНДР.

Нагадаємо, в п'ятницю, 15 вересня, Північна Корея запустила ракету. Цього разу це була балістична ракета середньої дальності. Вона подолала 3700 км і піднялася на висоту близько 770 км. Ракета пролетіла над територією Японії впала у води Тихого океану в 2 тис. км. від острова Хоккайдо.