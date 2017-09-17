В Ісландії відбудуться дострокові парламентські вибори

Президент Ісландії Гвюдні Йоуганнессон задовольнив запит прем'єр-міністра країни Б'ярні Бенедиктссона про оголошення дострокових парламентських виборів. Про це у суботу, 16 вересня, заявив очільник ісландського уряду, повідомляє Deutsche Welle.

Бенедиктссон зазначив, що як ймовірна дата виборів обговорюється 4 листопада.

Підставою для нових виборів став вихід із парламентської коаліції фракції "Яскраве майбутнє", яка мала лише 4 місця із 63-х. Однак без цих чотирьох місць коаліція втрачає мінімальну більшість - 32 голоси.

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Центристська партія "Яскраве майбутнє" закинула політсилі прем'єра - Незалежній партії - "втрату довіри" та висловила обурення через те, що батько Бенедиктссона намагався допомогти засудженому за педофілію чоловіку. Він підписав листа, який мав поновити право засудженого на працевлаштування, повідомляє інформагенція AFP. Сам Бенедиктссон засудив дії свого батька.

Зазначається, що дострокові парламентські вибори відбудуться в Ісландії лише за рік після попередніх. Тоді уряд пішов у відставку через скандал навколо "панамських документів". Вибори відбулися наприкінці жовтня минулого року, а коаліцію вдалося сформувати лише на початку 2017-го.