"Бюлетені витягли з урн за допомогою магії": в Папуа Новій Гвінеї зірвано парламентські вибори через "чаклунів"

У Папуа Новій Гвінеї кандидати в парламент країни вимагають переглянути підсумки голосування через втручання чаклунства. Про це повідомило радіо New Zealand International.

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Ще до голосування місцевих священиків попросили помолитися над урнами для голосування, щоб захистити їх від "злих сил".

Кандидати з провінції Східний Сепик на північному заході країни впевнені, що за них проголосувало більше людей, але бюлетені витягли з урн за допомогою магії.

Голосування закінчилося 8 липня, але поки в новому парламенті розподілили лише 26 місць з 111. Підрахунок голосів відбувається повільно через різні проблеми, серед них невдоволення самих кандидатів і арешти спостерігачів.

Як зазначає BBC News, голова ЦВК Патійяс Гамато - який вимагав у суду заборонити критикам називати його «містер Томато» - поки не прокоментував ситуацію.

У Новій Гвінеї з 1971 до 2013 року діяв закон про чаклунство. Практикуючі маги вважалися злочинцями, хоча в документі і не стверджувалося, що магія дійсно існує. По суті, цей закон захищав від покарання тих, хто влаштовував розправи над підозрюваними в чаклунстві.