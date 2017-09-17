Вибух у метро Лондона: поліція заарештувала другого підозрюваного

Поліція Лондона затримала 21-річного чоловіка, якого підозрюють у причетності до теракту в метро. Про це повідомляє столична поліція на своєму сайті, пише 112.ua.

Зазначається, що підозрюваного затримали в районі Хонслоу близько 23:50 суботи, 16 вересня.

"Його заарештували за ст. 41 закону про тероризм і доставили в поліцейське відділення, де він залишається під вартою", – йдеться в повідомленні.

Громадян закликають звернутися в поліцію і повідомити будь-які деталі теракту, якщо вони комусь відомі.

Напередодні затримали 18-річного чоловіка, якого підозрюють у причетності до скоєння теракту.

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Нагадаємо, в п'ятницю вранці, 15 вересня, в лондонському метро на станції Parsons Green прогримів вибух. Очевидці одразу після інциденту повідомляли, що вибухнула бомба в сумці.

Згодом поліція назвала подію терактом. Відповідальність за подію узяло на себе угруповання "Ісламська держава".

Президент США Дональд Трамп гнівно відреагував на теракт у лондонському метро, засудивши місцеву владу за недостатньо рішучі дії і терористів за вбивства. Він також зазначив, що заборона на поїздки в США повинна бути ще жорсткішою.