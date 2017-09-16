Вибух у метро Лондона: поліція затримала 18-річного підозрюваного

Поліція англійського графства Кент заарештувала 18-річного чоловіка в рамках розслідування теракту на станції лондонського метро "Парсонс-грін".

Про це повідомляє «Бі-бі-сі».

У п'ятницю у поїзді спрацював саморобний вибуховий пристрій. Ніхто не загинув, близько 30 осіб були госпіталізовані, в основному з опіками.

Підозрюваний був затриманий в районі порту в місті Дувр вранці в суботу. Поки він знаходиться в місцевому поліцейському відділку, пізніше його перевезуть в Лондон.

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Ніяких подробиць про затриманого поліція не повідомляє, закликаючи жителів зберігати пильність.

Рівень терористичної загрози у Великобританії після вибуху в метро був піднятий з серйозного до критичного. Цей рівень є найвищим і означає безпосередню загрозу нових нападів.

Відповідальність за напад у п'ятницю взяло на себе угруповання "Ісламська держава".