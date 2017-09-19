Південна Корея заявила про можливість повернення ядерної зброї до країни

Південна Корея порушила питання про можливість повернення ядерної зброї на півострів.

Як передає агентство Reuters, міністр оборони США Джеймс Меттіс визнав, що обговорював це питання з його південнокорейським колегою, але відмовився сказати, чи розглядається такий варіант.

"Ми відкриті до діалогу з нашими союзниками із будь-якого питання, яке вони хочуть порушити", - сказав він.

Також голова Пентагону натякнув у понеділок про наявність військових варіантів відносно Північної Кореї, які могли б при цьому убезпечити Сеул від важких наслідків, але відмовився сказати, про які варіанти він говорив і чи включають вони використання смертельної сили.

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Відповідаючи на запитання, чи існують військові варіанти, які Сполучені Штати могли б використати щодо КНДР і які не створили б для Південної Кореї серйозної небезпеки, Меттіс сказав: "Так, є. Але я не буду вдаватися в деталі ".

Раніше президент США Дональд Трамп казав, що будь-яке використання смертоносної сили проти Північної Кореї буде непереборним, використовуючи такі фрази, як "вогонь і лють", що викликають образи ядерної війни.

Як зазначає агентство, військові варіанти, доступні для Трампа, варіюються від нелетальних дій, таких як морська блокада, спрямована на застосування санкцій, до проведення кібератак і розміщення нової зброї США в Південній Кореї, де Штати мають 28 500 військовослужбовців.

Ядерна зброя США була виведена з Південної Кореї після підписання в 1991 році антиядерної декларації між Республікою Корея і КНДР.