Вірменія і Туреччина помирилися

Вірменія та Туреччина домовилися про нормалізацію двосторонніх відносин. Про це сказано в спільній заяві голів МЗС Вірменії, Туреччини та Швейцарії, текст якої поширило управління друку та інформації зовнішньополітичного відомства Вірменії, передає ІТАР-ТАСС.

"Туреччина та Вірменія спільно, за посередництва Швейцарії, провели інтенсивну роботу з метою нормалізувати двосторонні відносини та розвивати їх у дусі добросусідства та взаємної поваги", - сказано в заяві. Таким чином, вони дадуть імпульс "миру, стабільності та безпеці в усьому регіоні", - наголошується в документі. "У цьому процесі обидві сторони домоглися відчутного прогресу та порозуміння", - сказано в заяві.

"Вони (Вірменія та Туреччина) дійшли згоди навколо рамок всеосяжної нормалізації двосторонніх відносин у формі, що задовольняє обидві сторони", - наголошується в заяві. "У цьому контексті визначено "дорожню карту", - повідомили голови МЗС Вірменії, Туреччини та Швейцарії.