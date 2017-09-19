Держдепартамент анонсував ще одну зустріч Тіллерсона з Лавровим

Держсекретар США Рекс Тіллерсон і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров сьогодні проведуть ще одну зустріч у Нью-Йорку на полях Генасамблеї ООН. Про це йдеться в повідомленні на сайті Держдепартаменту щодо графіка зустрічей Тіллерсона, передає радіо Свобода.

Читайте такожТіллерсон і Лавров за зачиненими дверима говорили про Донбас та Сирію – ЗМІЗгідно з повідомленням, зустріч запланована на 17:00 за місцевим часом (опівночі за Києвом – ред.) в готелі Palace. Тема бесіди не вказана.

18 вересня Рекс Тіллерсон і Сергій Лавров вже мали зустріч в Нью-Йорку, під час якої обговорили головним чином хід реалізації мінських домовленостей для вирішення ситуації на Донбасі та ситуацію в Сирії.

Ще раніше 16 вересня держсекретар США і очільник російського МЗС розмовляли по телефонну і тоді, серед іншого, також йшлося про «необхідність активізації зусиль щодо виконання мінських домовленостей».

Як повідомляв УНІАН, у Нью-Йорку проходить засідання Генасамблеї ООН, яке відвідають близько 130 світових лідерів, зокрема президент України Петро Порошенко.